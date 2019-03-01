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Тюменца задержали за кражу шуруповерта

Происшествия, 12:53 19 марта 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

За кражу электрического шуруповерта в одном из комиссионных магазинов Тюмени задержали 28-летнего безработного местного жителя, сообщает городское УМВД.

Заявление о преступлении поступило в дежурную часть 18 марта. Как выяснилось, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения зашел в комиссионный магазин. Там мужчина похитил с витрины электрический шуруповерт и покинул магазин.

Продавцы позвонили в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Грабеж". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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# комиссионный магазин , кража , полиция , уголовное дело

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