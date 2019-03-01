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Последователи Витуса Беринга посетят Тобольск и Тюмень

Общество, 14:54 19 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Последователи Витуса Беринга посетят Тобольск и Тюмень с 25 по 29 марта. Учащиеся кадетских корпусов и юнармейцы российских регионов смогут стать участниками проекта по созданию самого протяженного туристского маршрута в мире, повторяющего "Великую Северную экспедицию", сообщает администрация Тобольска.

Камчатские экспедиции совершены в XVIII веке под руководством первооткрывателей Витуса Беринга и Алексея Чирикова. В современном масштабном международном проекте - 40 российских регионов и 11 стран, общая протяженность маршрута более 41 тыс. километров. Первыми ощутить себя в роли первопроходцев смогут учащиеся кадетской школы Бийска, которые вместе с преподавателем Маратом Берингом пройдут участок маршрута по Тюменской области с 25 по 29 марта.

Как рассказал автор проекта Ильдар Маматов, прямой потомок Витуса Беринга в девятом поколении Марат Беринг преподает в кадетской школе Бийска.

"Мы предложили ему вместе с учащимися первыми пройти по современному маршруту. В 2017 году экспедиция была совершена по городам Пермского края, в 2018 – по Свердловской области, в этом году – по Тюменской области. Каждый участник во время путешествия по маршруту открывает нашу Родину и, что самое важное, себя и свои возможности", - рассказал Ильдар Маматов.

По словам Маматова, ребята основательно подготовились к маршруту: изучили историю городов и экспедиций, посмотрели фильм "Тобол", выучили распространенные в то время многоголосные песни-канты.

Часть экспедиционного маршрута по Тюмени и Тобольску связана с экспедициями Беринга – Чирикова, с именами ученых Георга Стеллера и Павла Крашенинникова.

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# кадеты , Тобольск , экспедиция

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