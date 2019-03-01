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Ямальцу предъявили обвинение в убийстве жены

Происшествия, 10:18 20 марта 2019

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

57-летнему жителю Салехарда предъявили обвинение в убийстве жены, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

Пожилые нетрезвые супруги поссорились в Салехарде 15 марта. По данным следователей, мужчина не менее трех раз ударил 56-летнюю супругу по голове. Затем он с силой схватил женщину за горло, сдавил и удерживал в таком состоянии до тех пор, пока она не перестала подавать признаков жизни.

После злоумышленник продолжил распивать спиртное. Только трое суток спустя он обратил внимание на то, что его супруга не подает признаков жизни. Мужчина решил вызвать скорую помощь.

В ходе предварительного следствия мужчина дал признательные показания и подтвердил их в ходе проведения следственного эксперимента. Расследование уголовного дела продолжается.

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# алкоголь , преступление , убийство , уголовное дело

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