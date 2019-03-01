В фигурном вождении трактора участницы сельских игр не уступают мужчинам

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Фигурное вождение трактора - один из самых интересных и зрелищных видов спорта в программе IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Эта дисциплина наряду с лыжными гонками и гиревым спортом входит в троеборье механизаторов.

"На состязаниях по фигурному вождению трактора участники сельских игр должны выполнить пять упражнений - выезд из гаража задним ходом, подъем груза, проезд по трассе с грузом, установка груза на обозначенное место и постановка трактора в бокс. Спортсмены с заданиями справляются уверенно", - рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" главный судья соревнований механизаторов Сергей Прокопьев.

Фигурное вождение трактора - главный этап троеборья механизаторов, на котором спортсмены имеют возможность заработать бонусные очки.

В состязаниях участвуют 76 спортсменов, в их числе 12 представительниц прекрасного пола. По мнению главного судьи, женщины в профессиональном мастерстве нисколько не отстают от мужчин, а порой и превосходят их.

Представительница Республики Татарстан, студентка Гузель Габдрахманова - одна из самых молодых участниц турнира механизаторов. С трактором она знакома с четвертого класса - за руль посадил отец. Кстати, он тоже выступает на сельских играх.

"Водить трактор я начала в выпускном классе средней школы. Когда исполнилось 18 лет, получила права. У нас такая линия в семье - мой дедушка работал водителем, папа тоже ладит с техникой. В Тюмени мы выступаем на тракторах "Беларусь". Это хорошо знакомая мне машина", - рассказала спортсменка из Татарстана.

Гузель Габдрахманова получает высшее образование по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". Трактор - это для души. Но уезжать из родного села с красивым названием Нижняя Сосна девушка не хочет.

Соревнования по гиревому спорту для участников троеборья механизаторов на IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх пройдут 22 марта в Легкоатлетическом манеже в Тюмени.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Евгений Бабенко