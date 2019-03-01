Сильнейшие городошники России борются за призовые места в Тюмени
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Команды Новосибирской, Пензенской, Тюменской областей и Алтайского края вышли в полуфинал соревнований по городошному спорту. Турнир проходит в рамках IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 20-22 марта.
В мастерстве владения биты на состязаниях спорят 19 команд. 12 из них прошли предварительные отборочные туры. 21 марта прошли игры на вылет.
"Сегодня образовалась группа из четырех команд, которые играют в полуфиналах. Призовые места разыграем в заключительный день состязаний", - пояснил главный судья по городошному спорту Сергей Талов.
Финальные встречи сильнейших игроков пройдут в центре "Жемчужина Сибири" 22 марта, начало в 8 часов.
IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры в Тюмени проходят 20-22 марта. В программе девять спортивных дисциплин: гиревой и городошный спорт, лыжные гонки, полиатлон, троеборье дояров и механизаторов, соревнования спортивных семей, а также шахматы и шашки. За призы борются более тысячи участников из 57 регионов России.
Ирина Ромашкина