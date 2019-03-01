Гости IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр узнают больше о туризме в Тюменской области

Фото Агентства туризма и продвижения Тюменской области Фото Агентства туризма и продвижения Тюменской области

Стенд, представляющий туристический потенциал Тюменской области, работает на IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх в Тюмени, сообщили в пресс-службе Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Соревнования проходят на нескольких площадках города, в них участвуют более тысячи человек. Стенд о турпотенциале региона расположился в Легкоатлетическом манеже, где пройдут турниры по гиревому спорту, полиатлону и соревнования семейных команд, а также многоборье дояров.

Тюмень – первый город Сибири, посетив который многие впервые откроют для себя этот край. Поэтому представители Агентства туризма и продвижения Тюменской области постарались представить наиболее полную информацию о ключевых достопримечательностях и главных богатствах региона.

Например, в Тюменской области туристов смогут удивить настоящей царской охотой с казаками на лошадях, комфортными базами отдыха с термальными источниками и spa-комплексами, потрясающими архитектурными ансамблями, такими, как Абалак и Тобольский кремль. Сюда приезжают, чтобы познать Сибирь такой, какая она есть, с ее необычной природой, непростой историей, самобытной культурой, вобравшей в себя традиции многих народов.

На стенде гости и участники соревнований могут посмотреть видеоролики, ознакомиться с буклетами, узнать о доступных туристических маршрутах по Тюменской области и приобрести сувениры.