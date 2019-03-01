Тюменские атлеты стали призерами Всероссийских сельских игр в гиревом спорте

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская спортсменка Анна Киреева завоевала золотую медаль IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр в соревнованиях по гиревому спорту в весовой категории до 63 кг. Второе место - у представительницы Челябинской области Татьяны Кочневой, на третьем - Елизавета Загородняя из Пермского края.

Торжественная церемония награждения лучших гиревиков состоялась в Легкоатлетическом манеже.

Еще одна представительница Тюменской области Надежда Островская заняла второе место в весовой категории свыше 63 кг. На первом месте - Ирина Пенькова из Воронежской области. Бронзовая награда досталась Галине Елькиной, которая представляет Кировскую область.

У мужчин в весовой категории до 63 кг первое место занял Сергей Куликов из Новосибирской области. Серебро - у представителя Оренбургской области Валерия Лаврова, бронзовую медаль завоевал Иван Коваленко из Омской области.

В весовой категории до 68 кг первенствовал Павел Паклин из Пермского края. На втором месте - Сергей Остряков из Воронежской области, на третьем - Олег Зырянов, представляющий Республику Алтай. Дмирий Немыкин из Краснодарского края стал победителем в весовой категории до 73 кг. Второе место занял Сергей Поварницын из Пермского края, на третьем - представитель Курганской области Николай Варлаков.

В весовой категории до 85 кг победу одержал тюменский атлет Константин Бакум. На втором месте - Сергей Киселев из Пензенской области, на третьем - Андрей Зубарев из Нижегородской области. В весовой категории свыше 85 кг победил Иван Денисов из Челябинской области. Серебряная медаль Всероссийских сельских игр досталась Юрию Иванову из Республики Удмуртия, бронза - у Александра Захарова из Смоленской области.

"Соревнования прошли на высоком уровне. Шла серьезная борьба за награды, в итоге победители и призеры показали очень высокие результаты. Видно, что спортсмены-гиревики тщательно готовились к девятым Всероссийским зимним сельским спортивным играм", - отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" главный судья состязаний по гиревому спорту Анатолий Мартьянов.

Результаты, которые демонстрируют гиревики на Всероссийских сельских играх, за последние пять лет выросли почти в два раза, подчеркнул арбитр. Этот факт говорит о развитии гиревого спорта в российских деревнях и селах.

На IX Всероссийских зимних сельских играх Константин Бакум представлял Уватский район Тюменской области. По его словам, на соревнованиях царила добрая атмосфера спортивного товарищества.

"Мы здесь не конкуренты, а соперники, потому что все любим спорт", - заявил Константин Бакум в беседе с обозревателем "Тюменской линии".

Итоги состязаний по гиревому спорту в командном зачете будут подведены на торжественной церемонии награждения победителей IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр, которая состоится в Легкоатлетическом манеже 22 марта.

Евгений Бабенко