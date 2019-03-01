Семейные лыжные гонки завершились в Тюмени

Семья Морро из Алтайского края | Фото: ИА "Тюменская линия" Семья Морро из Алтайского края | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спортивные семьи соревновались в лыжных гонках на верхней трассе Областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 21 марта. Это второй этап комбинированной эстафеты в рамках IX Всероссийских зимних сельских игр-2019.

Участники соревнований из села Михайловское Алтайского края семья Морро даже не ожидали, что станут претендентами на победу. Мама Татьяна и папа Евгений увлеклись лыжами уже в зрелом возрасте. А вот сына Максима приучали к спорту с раннего возраста: в три с половиной года парень уже стоял на лыжах.

"У нас в районном центре есть лыжная база с освещенной трассой. Мало где в селах есть такая лыжня. Конечно, ее не сравнить с вашей "Жемчужиной Сибири". Но, тем не менее, она есть. Там мы готовились к зональным соревнованиям, потом к краевым, а теперь на России выступаем", – рассказала Татьяна.

Муж добавляет: "Знали, что в лыжах выступим хорошо. Вчерашнее соревнование было как "кот в мешке". Теперь догоняем отставание по времени". Они убеждены, что увлечение спортом обязательно нужно подкреплять успехами в соревнованиях. Это вдохновляет на лучшие результаты.

Семья Жигалиных из Самарской области | Фото: ИА "Тюменская линия" Семья Жигалиных из Самарской области | Фото: ИА "Тюменская линия"

Потренироваться на лыжне, где бегают именитые биатлонисты, рады Жигалины – мама Наталья, папа Михаил и сын Николай из села Хворостянка Хворостянского района Самарской области. Лыжи – это любимое семейное увлечение. Часто спортсмены выезжают в областной центр за 150 км от дома, где так же, как и в "Жемчужине Сибири", занимаются на профессиональной трассе. Потому тюменская лыжня показалась им легкой. "Соревнования – это хороший повод отдохнуть и пообщаться", – считает глава семейства.

Всероссийские игры – это знакомства, дружба, свежие впечатления, считает семья Туговых из села Недельного Малоярославецкого района Калужской области.

"Участие здесь важнее победы, – убедилась Людмила Тугова. – Я никогда прежде не каталась на профессиональной трассе. Я сегодня себя почувствовала богиней на лыжах. Бежать было легко. Нам дали классные лыжи, на которых мы просто летели. А наш папа пританцовывал на старте".

Сын Алексей, мама Людмила, папа Андрей заселились в один гостевой дом с семьей Копниных из поселка Винзили Тюменской области.

"Они нам показали Тюмень, я благодарна им за гостеприимство", – говорит гостья Тюменской области. Впереди их ждет одна из самых популярных достопримечательностей региона – новые друзья повезут товарищей на горячие источники.

Участники зимних сельских игр семьи Туговы и Копнины | Фото: ИА "Тюменская линия" Участники зимних сельских игр семьи Туговы и Копнины | Фото: ИА "Тюменская линия"

Копнины – образец спортивной семьи. Папа Александр трудится санитаром в Областной клинической психиатрической больнице. Он – гиревик со стажем и опытный лыжник. Мама Вера – тренер по лыжному спорту в сельской спортивной школе, неоднократно выигрывала международные соревнования по полиатлону и биатлону. Старшая дочь Ольга Копнина пошла по ее стопам: она в составе юношеской сборной Тюменской области по биатлону. А начинала карьеру с сельских игр. Семья Копниных – неоднократные победители Всероссийских сельских игр.

"Раньше выступали со старшей дочерью. В этот раз впервые выступаем с младшей дочкой Лизой. Она с детства на лыжной трассе, в младенчестве - в коляске и санях. Теперь Лиза подросла, и мы приобщаем ее к соревнованиям. Пока решили выступать в семейной эстафете, на родной земле, чтобы дочка адаптировалась", – поделилась семейной историей Вера Копнина.

Опытная спортсменка считает, что соревнования собрали сильных соперников. В спортивных баталиях принимают участие 34 команды. Забеги разнятся по дистанциям. Папы бежали 5 км, мамы и мальчики стартовали вместе, преодолевали 3 км. Отдельный старт давали девочкам на дистанции 2 км.

"Передвигались свободным стилем. Спортсмены делятся на четыре квалификационные группы: по возрасту и составу участников. То есть, команды с мальчиками постарше выступают отдельно от команд с мальчиками помладше. Семьи с девочками также разделены на две группы, по возрасту", – пояснил главный судья состязаний Виктор Мещеряков.

В заключительный день состязаний сильнейших выявит дартс. IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры в Тюмени проходят 20-22 марта 2019 года. В программе девять спортивных дисциплин: гиревой и городошный спорт, лыжные гонки, полиатлон, троеборье дояров и механизаторов, соревнования спортивных семей, а также шахматы и шашки. За призы борются более тысячи участников из 57 регионов России.

Ирина Ромашкина