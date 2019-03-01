Сборная Омской области победила в турнире по шашкам на сельских играх в Тюмени

фото Валерия Бычкова фото Валерия Бычкова

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Сборная Омской области одержала победу в турнире по шашкам на IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх в Тюмени.

На втором месте - спортсмены Чувашии, на третьем - из Республики Удмуртия. Всего участие в играх приняли 29 команд.

Итоги IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр в общекомандном первенстве и общекомандном первенстве по группам в зависимости от численности сельского населения подведут в 18 часов в Легкоатлетическом турнире 22 марта.

Александр Лабыкин