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Фотогалерея: гиревики на IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх в Тюмени

Спорт, 12:12 22 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соревнования по гиревому спорту среди женщин и мужчин из разных регионов страны вошли в программу IX Всероссийских зимних сельских игр в Тюмени.

Торжественная церемония награждения лучших гиревиков прошла в Легкоатлетическом манеже 21 марта.

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# Всероссийские зимние сельские игры , гири , сельские игры , спорт

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