Семья Никифоровых из Чувашии - победители Всероссийских зимних сельских игр

Семья Никифоровых из Чувашии | Фото: ИА «Тюменская линия» Семья Никифоровых из Чувашии | Фото: ИА «Тюменская линия»

Владимир, Алина, Глеб Никифоровы из д. Уразкасы Янтиковского района Чувашской Республики заняли первое место соревнований спортивных семей в младшей группе участников на IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх.

"Без подготовки не бывает побед. Уже позвонили родным, рассказали о победе", - сказал Владимир Никифоров.

Второе место заняла семья Ивановых из Красноярского края. Третье место - у семьи Морро из Алтайского края.

В своей возрастной группе золото состязаний забрала тюменская команда - семья Копниных. Второе место - у Гордиенко из Челябинской области. Бронзу завоевала команда Лямовых из Республики Коми.

Заключительным этапом состязаний стал дартс. Он прошел в тире областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Состязания старшей группы участников продолжаются.

Рината Новоселова из п. Новый Торъял Республики Марий Эл помогла маме Ольге и папе Александру, она попала в двадцатку. Жалет, что не в красный сектор, это удвоило или утроило бы очки. Спортсмены делятся эмоциями: участием в играх довольны, результатом - нет.

Семья Плотниковых из с. Рощино Ленинградской области в лыжных стартах стали вторыми, но сильно сдали позиции еще в первый день. "Если бы предложили на машине поехать, я бы прокатился, а лошадь... Ее у нас нет. Было сложно", - сказал десятилетний Александр Плотников. К

На каждом этапе присутствует волнение, поясняет главный судья комбинированной эстафеты Виктор Мещеряков. "Это ведь не профессиональные спортсмены, но все же не менее амбициозные. Участники волнуются, может подвести самоуверенность или рука дрогнет. В дартсе рука - владыка", - считает он.

Награждение победителей в общекомандном первенстве и общекомандном первенстве по группам в зависимости от численности сельского населения начнется в 18 часов в Легкоатлетическом манеже 22 марта.

Ирина Ромашкина