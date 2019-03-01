Лыжники Пермского края - первые в рейтинге сельских игр в Тюмени

IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры | Фото: ИА "Тюменская линия" IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Участники лыжных гонок из Пермского края вырвались вперед в рейтинге соревнований IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Забеги продолжаются на лыжной трассе Областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Как рассказал главный судья по лыжным гонкам Валерий Махт, в первый день в командном зачете лучший результат у Красноярского края (335 очков), за ними команда Пермского края (326 очков), на третьем месте - Тюменская и Кемеровская области, которые набрали по 299 очков.

"21 марта мужчины преодолевали десять километров, бежали свободным стилем. За 22 минуты финишировал лидер, им стал Андрей Пономарев из Пермского края. На 31 секунду отстает от него Александр Сырвачев из Челябинской области. И почти на минуту Олег Макаревич из Курганской области", - подытожил результаты Валерий Мехт.

В итоге в командном зачете Пермский край вышел вперед, набрав 715 очков. На вторую строчку рейтинга опустились спортсмены Красноярского края (663 очков). Третье место у Кемеровской области (592 очков). За ними следуют спортсмены Курганской и Тюменской областей. В десятку вошли лыжники Удмуртской Республики, Ленинградской, Иркутской, Челябинской и Омской областей.

Андрей Аржловский выступает за Тюменскую область. Спортсмен из Онохино Тюменского района пробежал дистанцию без малого за 25 минут. Результатом недоволен - в рейтинге он на 13 месте. "Можно было пробежать лучше. Нужно уделить больше внимания подготовке", - считает лыжник.

Александр Бессонов из Владимирской области | Фото: ИА "Тюменская линия" Александр Бессонов из Владимирской области | Фото: ИА "Тюменская линия"

Учителя истории и обществознания из села Андреевское Владимирской области Александр Бессонов не смущает 56 место в рейтинге (всего стартовало 60 участников).

"Спорт важен для жизненного тонуса! Всю жизнь мечтал попасть на такую профессиональную лыжню. Хоть не профессиональный лыжник, но это здорово", - оптимистично философствует Александр Бессонов.

22 марта трехдневные спортивные баталии лыжников подытожит комбинированная эстафета свободным стилем (16 км). Эстафета состоит из четырех этапов. Первые два бегут женщины, дистанция - 3 км. Мужчины пробегут два круга по 2,5 км.

IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры в Тюмени проходят 20-22 марта 2019 года. В программе IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр девять спортивных дисциплин: гиревой и городошный спорт, лыжные гонки, полиатлон, троеборье дояров и механизаторов, соревнования спортивных семей, а также шахматы и шашки. За призы борются более тысячи участников из 57 регионов России.

Ирина Ромашкина