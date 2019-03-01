Путешествие в сказку "Конек-горбунок" объединит муниципалитеты региона

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Как продвинуть туристический бренд "Конек-горбунок", чтобы привлечь туристов из других регионов, обсудили в Тюменской областной думе. Особое внимание в направлении будет уделено детскому туризму, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов рассказал представителям туристических агентств, что в регионе реализуется проект единороссов "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок", который призван привлечь еще большее внимание к Тюменской области жителей других регионов и, вполне возможно, иностранных туристов как к родине великого сказочника. "Проект многоплановый, и он призван решать разные задачи по развитию семейного и детского туризма, детского дополнительного образования, народных промыслов, а значит малого и среднего бизнеса, поддержке театров. В конце октября, во время осенних школьных каникул, планируется широко отметить 185-летие сказки "Конек-горбунок" и пригласить на этот праздник гостей из разных регионов страны".

Директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев отметил, что в Тюменской области есть возможность создать новый продукт под брендом "Конек-горбунок", который будет соответствовать сегодняшним стандартам туризма. "Опираясь на пример резиденции Деда Мороза в Великом Устюге, которая дала огромный туристический поток, мы должны себе поставить задачу создать свой проект, который был бы еще интереснее и многограннее", - обратился он к представителям туриндустрии.

"По "Коньку-горбунку" есть много наработок, их нужно систематизировать и оформить в мероприятия, которые можно проводить в Международный день защиты детей и школьные каникулы. Необходимо также уделить огромное внимание рекламе. Мы с вами должны понимать, что чем чаще об этом люди будут слышать, тем лучше будет продвижение проекта. У нас в регионе большое количество туристических продуктов, и здесь важно, чтобы каждый отдыхающий понимал для себя, что Тюменская область – это не только комфортная территория для жизни, но и здесь есть много чего интересного, куда можно возвращаться снова и снова", - сказал он и подчеркнул заинтересованность в проекте.

Итогом встречи стало решение создать единый маршрут "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок", который объединит несколько муниципалитетов региона. В Тюменской области много мест, связанных со всемирно известным сказочником: Петр Павлович родился в деревне Безруково, был крещен в Ишиме, помимо обучения в университете он всю жизнь прожил в Тобольске, где и написал много своих произведений. Тюмень и Ялутороск также будут включены в этот маршрут.

Дальнейшее обсуждение маршрута пройдет 3 апреля на совместном форуме Тюменского регионального отделения "Единой России" и "ОПОРЫ РОССИИ", модераторами которого выступят Андрей Артюхов и Эдуард Омаров.