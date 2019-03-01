Автоинспекторы проверили пассажирские автобусы в Нижней Тавде

| Фото: ОГИБДД МО МВД России «Тюменский» | Фото: ОГИБДД МО МВД России «Тюменский»

Техническое состояние более 10 рейсовых автобусов, задействованных в междугородних и внутренних перевозках, проверили автоинспекторы на автовокзале в Нижнетавдинском районе, сообщает ОГИБДД "Тюменский".

Особое внимание уделили наличию и исправности работы тахографов, технической документации.

Водителям общественного транспорта инспекторы ГИБДД предложили пройти тестирование на знание правил дорожного движения, после чего провели работу над ошибками с водительским составом, разобрали сложные ситуации, возникающие в процессе движения.