Чтобы вернуть долг, ишимец украл деньги у знакомой пенсионерки

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в краже 5 тыс. рублей у пенсионерки задержали полицейские в Ишимском районе. 76-летняя жительница поселка Октябрьский обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что у нее украли сбережения, сообщает УМВД Тюменской области.

Полицейские по горячим следам установили и задержали 18-летнего молодого человека. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.

Как выяснилось, он бывал в доме потерпевшей и помогал пожилой женщине по хозяйству. И в один из визитов похитил ключ от входной двери. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, он пробрался в квартиру и украл из кармана ее куртки деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Как пояснил в отделе полиции сам задержанный, ему понадобились средства для возвращения долга. В настоящее время он ожидает суда, под подпиской о невыезде.