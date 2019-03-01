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Тоболяк отработает четыреста часов за избиение медиков скорой помощи

Происшествия, 15:32 26 марта 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

400 часов проведет на общественно-полезных работах тобольский хулиган за угрозы убийством и побои. Мужчина напал на медиков, прибывших к его сожительнице, пострадавшей в пьяной ссоре, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 16 ноября 2018 года в ходе пьяной ссоры с сожителем женщина упала и ударилась головой о батарею. Когда соседи вызвали скорую, пьяный мужчина подбежал к медсестре и стал ее душить. За коллегу заступилась фельдшер, которую буян схватил ее за волосы и ударил ногой в бедро и по лицу.

Медики вызвали полицию, которая и забрала агрессивного мужчину для разбирательства. Мировой суд вынес 51-летнему тоболяку приговор - 400 часов бесплатных общественно-полезных работ.

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# общественные работы , суд , Тобольск , хулиганство

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