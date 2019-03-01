Мошенник обманул пенсионерку на двадцать пять тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

70-летняя жительница с. Бердюжье стала жертвой телефонного мошенника. Неизвестный представился сотрудником банка и похитил с карточки пенсионерки 25 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД Тюменской области.

Как выяснили сотрудники полиции, пожилой женщине позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он убедил потерпевшую, что с ее карты пытаются совершить покупки. Чтобы предотвратить это, карту необходимо заблокировать. Мошенник предложил пенсионерке продиктовать все данные карты и пароль, который придет на телефон в виде смс.

Доверчивая женщина трижды назвала пришедший на телефон код. В это время злоумышленник оплачивал с ее карты покупки через интернет-магазины. После этого потерпевшая прочитала сообщения о том, что с ее карты списаны деньги и поняла, что стала жертвой мошенника.