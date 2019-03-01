В Тюмени разыскивают очевидцев ДТП напротив Цветного бульвара

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Помощь очевидцев требуется тюменским автоинспекторам. 26 марта под колеса автомобиля Volkswagen попала девушка, водитель скрылся с места происшествия, сообщает ГИБДД Тюменской области.

В 20 часов 20 минут на пешеходном переходе на ул. Орджоникидзе, 63 а, напротив Цветного бульвара, 25-летнюю тюменку сбил Volkswagen. Водитель с места ДТП уехал, не обратившись в ГИБДД. По предварительным данным, пострадавшая получила легкую травму.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент аварии, а также людей, фотографирующих автомобиль. Очевидцев просят позвонить позвонить в ГИБДД по телефонам: 794664, 89222633133