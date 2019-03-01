  • 28 марта 201928.03.2019четверг
  • USD64,5925
    EUR72,7182
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер восточный

Команда ФабЛаба стала лучшей на "Profest-2019"

Общество, 18:38 28 марта 2019

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Команда ФабЛаба ТюмГУ "Нибелунги" стала лучшей на фестивале "Profest-2019" в Москве, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Фестиваль собрал около 7,5 тыс. лучших участников научно-технического творчества из 74 регионов России, а также Узбекистана, Казахстана и Беларуси. Все они представляли свои уникальные разработки.

В составе команды тюменцев участвовали Владимир Еншов и Леонид Смирнов. Ребята выступили на подготовленной трассе со сконструированным в ФабЛабе роботом из набора Skарт.

"Между стартом и финишем были расположены ответвления, идущие к ангарам. В одном из них, согласно выданному номеру, нужно было выгрузить посылку, развернуться и доехать до финиша", – рассказал руководитель команды Иван Борисов.

Тюменцы успешно справились с заданием и стали лучшими в соревновании робоSkарт "Курьер".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# роботы , ТюмГУ , ФабЛаб , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:10 28.03.2019Танцоры из Голышманово стали лауреатами фестиваля Саввы Мамонтова
19:00 28.03.2019Афиша на 29-31 марта
18:38 28.03.2019Команда ФабЛаба стала лучшей на "Profest-2019"
18:16 28.03.2019Синоптики обещают тюменцам похолодание и осадки