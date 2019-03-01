Команда ФабЛаба стала лучшей на "Profest-2019"

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Команда ФабЛаба ТюмГУ "Нибелунги" стала лучшей на фестивале "Profest-2019" в Москве, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Фестиваль собрал около 7,5 тыс. лучших участников научно-технического творчества из 74 регионов России, а также Узбекистана, Казахстана и Беларуси. Все они представляли свои уникальные разработки.

В составе команды тюменцев участвовали Владимир Еншов и Леонид Смирнов. Ребята выступили на подготовленной трассе со сконструированным в ФабЛабе роботом из набора Skарт.

"Между стартом и финишем были расположены ответвления, идущие к ангарам. В одном из них, согласно выданному номеру, нужно было выгрузить посылку, развернуться и доехать до финиша", – рассказал руководитель команды Иван Борисов.

Тюменцы успешно справились с заданием и стали лучшими в соревновании робоSkарт "Курьер".