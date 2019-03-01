Александр Моор прокомментировал подписанные соглашения с киргизской стороной

admtyumen.ru admtyumen.ru

Более 800 представителей органов власти, бизнес-сообщества и общественных организаций России приняли участие в восьмой российско-киргизской межрегиональной конференции "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции", которая прошла в Бишкеке 27 и 28 марта.

На пленарном заседании конференции выступили президент России Владимир Путин и президент Республики Киргизия Сооронбай Жээнбеков. В числе участников российско-киргизского форума была и представительная делегация Тюменской области, которую возглавлял губернатор Александр Моор.

Восьмая российско-киргизская конференция стала крупнейшей и самой представительной за всю свою историю, сообщают организаторы - Минэкономразвития России и Минэкономики Киргизии.

На деловом завтраке с участием министра экономического развития России Максима Орешкина и министра экономики Киргизской Республики Олега Панкратова с руководителями регионов и представителями бизнеса, в частности, был рассмотрен вопрос о расширении взаимных поставок сельхозпродукции и продуктов питания.

На полях форума было заключено соглашение между министерством сельского хозяйства Киргизии и российской компанией, которая занимается строительством ряда логистических комплексов в нашей стране, Казахстане и Узбекистане. Общая цель - аккумулировать производимую малыми и средними киргизскими предприятиями сельхозпродукцию для поставок на российский рынок.

"Думаю, наш регион мог бы принять участие в этом проекте. Тем более, что уже обсуждается возможность строительства в Тюменской области крупного торгово-распределительного центра, чтобы иметь возможность поставлять продукты из Киргизии и других стран Средней Азии", - сказал губернатор.

В рамках конференции было подписано более 30 документов о сотрудничестве, соглашений и меморандумов. В частности, Александр Моор и Олег Панкратов подписали соглашение между правительством Тюменской области и правительством Киргизской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве.

Восьмая российско-киргизская межрегиональная конференции способствует укреплению межгосударственного сотрудничества и налаживанию прямых межрегиональных контактов между регионами двух стран, отметил Олег Панкратов.

"Убежден, что мы эффективно сможем скоординировать свои экономические стратегии и имеющиеся ресурсы. Именно от этого будет зависеть устойчивость экономического развития наших стран и процветание наших народов", - заявил министр экономики Республики Киргизия.

По мнению Александра Моора, у Тюменской области и Республики Киргизия есть хороший потенциал для развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

"Мы экспортируем в Республику Киргизия различную продукцию на общую сумму почти десять миллионов долларов в год. При этом Тюменская область ничего не импортирует из Киргизии. В тюменских университетах уже учатся более 70 киргизских студентов. Это базовые позиции, с которых можно хорошо стартовать", - отметил Александр Моор.

Глава региона с симпатией отозвался о столице Киргизии. Бишкек - молодой город, он проектировался и строился в советское время. Поэтому здесь нет скученной застройки, предусмотрены большие пространства для парков и скверов. У города есть большие перспективы для развития и создания комфортных условий для жизни людей, считает губернатор.

"К сожалению, у нас не было времени более внимательно осмотреть Бишкек. Но я уверен, что дальнейшее развитие партнерских отношений с Киргизией даст нам такую возможность. Республика Киргизия, безусловно, заинтересована в расширении торговых и экономических связей с Россией и, в частности, с Тюменской областью", - сказал Александр Моор.

Евгений Бабенко