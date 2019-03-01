Уроженцу Омской области предъявили обвинение в преступлениях четырнадцатилетней давности

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Отбывающему наказание в местах лишения свободы 30-летнему уроженцу Омской области предъявили обвинение в изнасилованиях и разбое, совершенных 14 лет назад, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По данным следствия, тяжкие преступления совершены в Тюмени в феврале и мае 2005 года. Нападая на жертв, злоумышленник грабил их и совершал в отношении них преступления сексуального характера. Он угрожал несчастным ножом.

Вечером 14 февраля 2005 года нетрезвый мужчина встретил 17-летнюю девушку. Возле дома на ул. 8 августа он приставил к шее жертвы нож, похитил у несчастной деньги и сотовый телефон. После он привел ее в гаражный кооператив, где, угрожая, изнасиловал. Затем он убежал.

Кроме того, ночью 9 мая 2005 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел во дворе дома на ул. 30 лет Победы 18-летнюю девушку. Угрожая убийством, он изнасиловал ее.

Изначально указанные уголовные дела расследовались отдельно, поскольку были совершены в нескольких районах города и в разное время. Раскрыть преступления по горячим следам не удалось. Личность злоумышленника не была установлена. Но работа правоохранителей родолжалась.

Была создана следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи следственного управления областного СКР, а также оперативные сотрудники УМВД России по Тюменской области.

"В результате аналитической работы выявили ряд признаков того, что все преступления совершены одним лицом. В связи с этим уголовные дела объединили в одно производство", — сообщили в ведомстве.

Сотрудниками Следственного комитета и уголовного розыска полиции провели колоссальный объем работы по сбору и закреплению доказательственной базы, проверке, в том числе, лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы и ранее судимых за аналогичные преступления.

В итоге следователи получили информацию о совпадении ДНК-профиля одного из проверяемых лиц с образцами, изъятыми при производстве первоначальных следственных действий по нескольким уголовным делам. Им оказался уроженец Омской области, отбывающий наказание в местах лишения свободы за аналогичные преступления, совершенных в Тюмени.

Уголовное дело направили прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.