В Югре задержали подозреваемых в хищении нефтепродуктов
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Группу лиц, занимающуюся хищением газового конденсата через несанкционированную врезку в напорный нефтепровод, задержали сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Югре при силовой поддержке Росгвардии в Нижневартовске.
Как сообщает региональное управление МВД России, злоумышленники перекачивали нефтепродукты в цистерну КамАЗа. Предварительно установлено, что ущерб составил свыше 250 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Мера пресечения в отношении фигурантов избирается.