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В Югре задержали подозреваемых в хищении нефтепродуктов

Происшествия, 12:53 01 апреля 2019

86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

Группу лиц, занимающуюся хищением газового конденсата через несанкционированную врезку в напорный нефтепровод, задержали сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Югре при силовой поддержке Росгвардии в Нижневартовске.

Как сообщает региональное управление МВД России, злоумышленники перекачивали нефтепродукты в цистерну КамАЗа. Предварительно установлено, что ущерб составил свыше 250 тыс. рублей.

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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Мера пресечения в отношении фигурантов избирается.

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# кража , нефтепродукты , Нижневартовск , УМВД России по ХМАО

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