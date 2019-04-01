В Югре задержали подозреваемых в хищении нефтепродуктов

| Фото: 86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

Группу лиц, занимающуюся хищением газового конденсата через несанкционированную врезку в напорный нефтепровод, задержали сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Югре при силовой поддержке Росгвардии в Нижневартовске.

Как сообщает региональное управление МВД России, злоумышленники перекачивали нефтепродукты в цистерну КамАЗа. Предварительно установлено, что ущерб составил свыше 250 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Мера пресечения в отношении фигурантов избирается.