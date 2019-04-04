Педагогов дополнительного образования приглашают на конкурс "Сердце отдаю детям"

| Фото: www.pioner72.ru | Фото: www.pioner72.ru

Областной конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" в 2019 году пройдет в 2 этапа, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

К участию приглашают педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, преподавателей школ искусств, тренеров-преподавателей (старших тренеров - преподавателей) образовательных организаций. Педагогический стаж участников - не менее 5 лет.

На заочном туре с 29 апреля по 20 мая планируется проведение экспертизы представленных материалов.

Очный этап (финал) пройдет на базе ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер" 10-11 июня.

Победителей определят в шести номинациях: техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, социально-педагогическая.

Пакет документов и конкурсные материалы для участия в конкурсе необходимо предоставить до 25 апреля. Подробности здесь.

По вопросам по подготовке к участию в конкурсе обращаться по телефонам 8(3452) 68-83-65 (доб. 92) (старший методист Олеся Николаевна Бугаева) и 8(3452) 29-02-30 (доб. 80) (старший методист Ольга Владимировна Баянова).