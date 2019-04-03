  • 3 апреля 20193.04.2019среда
  • USD65,4726
    EUR73,3162
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер северо-восточный

Жительницу Тобольска осудят за смертельное ДТП

Происшествия, 13:59 03 апреля 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Девушку, обвиняемую в смертельном ДТП, осудят в Тобольске, сообщает прокуратура Тюменской области.

В сентябре 2018 года девушка со свекровью и малолетней дочерью поехали на автомобиле LADA GRANTA на дачу. На автодороге Тобольск - Сетово девушка не справилась с управлением, автомобиль опрокинулся и два раза перевернулся.

В результате ДТП ей причинен легкий вред здоровью, дочь получила сотрясение головного мозга, 43-летней пассажирке причинен тяжкий вред здоровью. Через несколько дней женщина от полученных в ДТП травм скончалась в больнице.

Ранее девушка обучалась в автошколе, но по причине несдачи экзамена в ГИБДД водительское удостоверение так и не получила.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы в суд. Девушке грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДТП , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:29 03.04.2019МЧС назвало причину пожара на улице Дзержинского
15:14 03.04.2019Пострадавшего при пожаре на улице Дзержинского мужчину госпитализировали
14:32 03.04.2019Жителя Хакасии задержали под Тюменью с десятью килограммами наркотиков
13:59 03.04.2019Жительницу Тобольска осудят за смертельное ДТП