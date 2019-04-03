Жительницу Тобольска осудят за смертельное ДТП

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Девушку, обвиняемую в смертельном ДТП, осудят в Тобольске, сообщает прокуратура Тюменской области.

В сентябре 2018 года девушка со свекровью и малолетней дочерью поехали на автомобиле LADA GRANTA на дачу. На автодороге Тобольск - Сетово девушка не справилась с управлением, автомобиль опрокинулся и два раза перевернулся.

В результате ДТП ей причинен легкий вред здоровью, дочь получила сотрясение головного мозга, 43-летней пассажирке причинен тяжкий вред здоровью. Через несколько дней женщина от полученных в ДТП травм скончалась в больнице.

Ранее девушка обучалась в автошколе, но по причине несдачи экзамена в ГИБДД водительское удостоверение так и не получила.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы в суд. Девушке грозит лишение свободы на срок до пяти лет.