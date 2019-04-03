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Жителя Хакасии задержали под Тюменью с десятью килограммами наркотиков

Происшествия, 14:32 03 апреля 2019

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

В Тюмени жителя Хакасии ждет суд за покушение на сбыт более 10 кг синтетических наркотиков, сообщает УМВД по Тюменской области.

В конце ноября 2018 года сотрудники ГИБДД с. Исетское остановили автомобиль. Водитель заметно нервничал, полицейские решили досмотреть машину. В присутствии понятых они обнаружили более 10 кг наркотиков. Водителя, жителя Хакасии, заключили под стражу.

Расследование шло несколько месяцев. Мужчина полностью признал свою вину. Следователи выяснили, что подозреваемый по телефону получил указание места расположения тайника с наркотиками в Перми.

Наркотическое средство он должен был сбыть в Иркутской области и Красноярском крае.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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# наркотики , уголовное дело

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