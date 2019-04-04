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Правила весового контроля изменятся на ямальских трассах

Общество, 15:49 04 апреля 2019

yanao.ru | Фото: yanao.ru

На трассах Ямала появятся дорожные знаки, ограничивающие нагрузку на ось транспортного средства. Изменения носят будут действовать со 2 по 31 мая и связаны с периодом межсезонья, сообщает правительство округа.

На проезд транспорта с превышением положенной нагрузки необходимо оформить специальное разрешение. Сделать это можно в отделе весового контроля дирекции дорожного хозяйства ЯНАО по адресу: Салехард, ул. Зои Космодемьянской, 43, телефоны 8 (34922) 7-16-79, а также в филиалах дирекции в Новом Уренгое 8 (3494) 26-32-60, Надыме 8 (3499) 52-42-79 и Ноябрьске 8 (3496) 42-55-32.

В случае, если нагрузка на ось выше установленной и на это нет соответствующих документов, водителя и организацию, которой принадлежит автомобиль, ждет штраф в размере до 500 тыс. рублей. Кроме этого, водитель может быть лишен водительского удостоверения, а автомобиль будет помещен на штрафную стоянку.

yanao.ru | Фото: yanao.ru

На Ямале действуют два стационарных пункта весового контроля: на границе региона с Ханты-Мансийским автономным округом. Курсируют три мобильных пункта в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое.

Ознакомиться с необходимой информацией можно на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

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# дороги , ЯНАО

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