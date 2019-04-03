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Специалист по установке окон обманул тюменку на тридцать тысяч рублей

Происшествия, 15:49 03 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в мошенничестве задержали тюменские полицейские. Под видом специалиста по установке пластиковых окон злоумышленник обманул тюменку на 30 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

В июне 2018 года в тюменскую полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что у нее обманом похитили 30 тыс. рублей. Потерпевшая откликнулась на частное объявление об установке пластиковых окон. Позвонив по указанному номеру, она пригласила специалиста к себе. Сделав замеры, тот на месте произвел расчеты и назвал сумму.

Мужчина добавил, что оплатив заказ сразу, тюменка получит хорошую скидку, на что последняя согласилась. Составив договор, злоумышленник завладел крупной суммой и перестал выходить на связь. Потерпевшая так и не дождалась установки окон. Поняв, что стала жертвой мошенника, женщина обратилась в правоохранительные органы.

Розыскные мероприятия не прекращались больше полугода. 2 апреля оперуполномоченные установили местонахождение 26-летнего подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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# мошенничество , уголовное дело

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