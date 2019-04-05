Открыт прием заявок на "Культурный практикУМ"

| Фото: департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Второй профессиональный форум специалистов сферы культуры и искусства Тюмени пройдет в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 10 и 11 апреля. Прием заявок стартует 6 апреля в режиме онлайн на сайте Центра культуры и творчества "Тюмень", сообщает городской департамент культуры.

В 2019 году форум проходит в открытом формате, и принять участие в нем могут все желающие. Количество мест ограниченно, поэтому заявку необходимо подать заблаговременно.

В первый день участники смогут получить эксклюзивную информацию от кандидата педагогических наук, standUp-тренера, эксперта и разработчика тренингов в сфере Soft Skills, автора методических пособий Алены Лепешкиной из Смоленска о том, как победить свою лень и найти мотивацию. Она проведет тренинг "Волшебный пендель".

Во второй день работы форума участников ждет работа по секциям. В рамках работы секции "Библиотека" пройдет лекция "Современные тенденции в литературе" и мастер-класс "Новые образы и роли общедоступной библиотеки в городском пространстве", который проведут спикеры из Санкт-Петербурга Елена Шитова и Ирина Суслова.

На секции "Учреждения дополнительного образования" участникам расскажут об оценке эффективного стиля деятельности работников учреждений дополнительного образования, а заведующая отделом детской школы искусств "АртСозвездие" из Екатеринбурга Юлия Малкова проведет тренинг "Свободное творческое развитие. Предметы обучения. Особенности инклюзивной формы работы". Затем участники смогут подискутировать на тему "Поколение Z. Кто они? Как с ними взаимодействовать?".

Большое количество мероприятий ждет участников секции "Культурно-досуговые учреждения". Здесь пройдет мастер-класс для руководителей от лидера отрасли, директора Центра культуры "Урал", руководителя дирекции городских праздничных мероприятий Ильи Маркова, Екатеринбург. Также состоится тренинг от Алены Лепешкиной под названием "Собирая пазлы", мастер-класс "Привлечение масс на массовые мероприятия. Практика" от ресторатора, шоу-мена, продюсера, руководителя event-агентства "Князевъ" Сергея Князева, Москва и мастер-класс "Игра – дело серьезное" от руководителя детского образцового игрового коллектива "Клуб друзей хорошего настроения", ведущей и режиссера массовых мероприятий и праздников из Екатеринбурга Юлии Никитенко.