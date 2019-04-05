Судебный пристав арестовал у тюменки рыбу без документов
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Рыбную продукцию арестовали судебные приставы у жительницы Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.
Женщина без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя продавала рыбу без необходимой маркировки. По решению суда гражданка признана виновной, товар передан для уничтожения.
Судебный пристав-исполнитель арестовал 12 кг карасей, 8 кг пеляди, 3 кг судака, 2 кг щекура и 2,5 кг скумбрии. Вся рыба передана для обращения в собственность государства.