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Судебный пристав арестовал у тюменки рыбу без документов

Происшествия, 15:59 05 апреля 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Рыбную продукцию арестовали судебные приставы у жительницы Тюмени, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Женщина без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя продавала рыбу без необходимой маркировки. По решению суда гражданка признана виновной, товар передан для уничтожения.

Судебный пристав-исполнитель арестовал 12 кг карасей, 8 кг пеляди, 3 кг судака, 2 кг щекура и 2,5 кг скумбрии. Вся рыба передана для обращения в собственность государства.

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# рыба , судебные приставы

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