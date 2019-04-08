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В Тюменской области участились пожары из-за поджогов сухой травы

Происшествия, 15:16 08 апреля 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

99 пожаров произошло в Тюменской области с 1 по 7 апреля. В них один человек травмирован, один спасен, сообщает региональное управление МЧС России.

В 69 случаях причинами пожаров стали возгорание сухой травы и высохших прошлогодних листьев.

За неделю к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 21 раз, оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключение аккумуляторной батареи, смыв ГСМ с проезжей части.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует во избежание загорания имущества, содержать в чистоте территорию жилого дома и хозяйственных построек. Своевременно очищать ее от сухой травы, опавшей листвы, сгораемого мусора. Уборка прилегающей территории жилых строений на ширину не менее четырех метров существенно снижает этот риск.

Собранный мусор необходимо своевременно вывозить в специально отведенные места. Опасно разводить костры на расстоянии менее 50 метров от жилых домов и хозяйственных построек, выбрасывать не затушенный уголь вблизи строений, организовывать свалки горючих отходов.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , сухая трава

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