Турнир инженеров и интеллектуальные игры "Студенческой весны" собрали более двухсот участников

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

84 человека из Тюмени, Тобольска, Ишима, Югры и Ямала стали финалистами неконцертных направлений областного фестиваля "Студенческая весна" в молодежном театральном центре "Космос", сообщают организаторы 6-7 апреля.

Соревнования по интеллектуальным играм и научно-техническому творчеству собрали 235 участников.

В интеллектуальных играх победителями стали команды ТюмГУ "Сову в студию", "Сумбурный котоенот" и команда "Шкипера" Тюменского колледжа водного транспорта. Всего в этом направлении сразились 180 студентов, они демонстрировали свои знания на "Эрудит-квартете" и "Брейн-ринге". Помимо трех командных призовых мест, экспертное жюри определило шесть лучших игроков. Именно они сразились 7 апреля на телевизионной версии игры "Что? Где? Когда?", ведущей которой стала капитан команды элитарного клуба "Что? Где? Когда?" Елена Потанина из Одессы. Лучшим игроком по результатам игры стала Анастасия Долгих, капитан команды знатоков, обладательница "Хрустальной совы".

В направлении "Научно-техническое творчество" участники сражались в номинациях "Хакатон" и "Мейкертон".

Соревнование по мейкертону прошло впервые. Как пояснил куратор новой номинации Артем Гребенюк, она была необходима в формате творческого фестиваля. "Есть ребята, которые занимаются наукой, техническими профессиями. Отсюда появилась идея провести соревнования по сбору конструкции "Машины Голдберга", так как она предлагает студентам решить задачу, которая требует воображения, творческого подхода, ну и, конечно, знаний в области конструирования. Так, еще больше ребят могут прикоснуться к главному события студенческого творчества" - поделился он.

55 студентов создали механизмы, в которых с помощью простых предметов (шариков, карандашей, дощечек) выполняются сложные действия по принципу домино: один элемент передает импульс другому, он, в свою очередь, следующему и так по цепочке, пока не сработает последний. Каждой команде был присвоен город Тюменской области: конструкцией нужно было показать его достопримечательности или историю. За 20 часов работы зрители смогли увидеть и колбасный завод Ишима, и скважину нефти в Новом Уренгое. Обладателем первого места в майкертоне стала команда института транспорта ТИУ.

"Студвесна — это творческий фестиваль, но ведь есть ребята, которые занимаются наукой, техническими профессиями. Отсюда появилась идея провести соревнования по сбору конструкции машины, так как она предлагает студентам решить задачу, которая требует воображения, творческого подхода, ну и, конечно, знаний в области конструирования. Так, еще больше ребят могут прикоснуться к главному события студенческого творчества", — поделился куратор новой номинации Артем Гребенюк.

В "Хакатоне" в 20-часовом марафоне мобильных и веб-разработчиков сразились 11 команд из вузов и ссузов Тюмени. Они разрабатывали онлайн-ресурс для молодежи Тюменской области, на котором представлена информация о важных событиях города и региона. Победу завоевала команда "Name = null" ТюмГУ. Студент этого вуза Александр Иванов получил от жюри специальный приз за лучший дизайн. Обладателем второго специального приза за уникальное решение вручили команде First in the 21st многопрофильного колледжа ТИУ.