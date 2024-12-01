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В Тюмени сотрудники МЧС исполняют детские мечты с “Ёлки желаний”

Общество, 20:00 26 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области исполняют детские мечты с “Ёлки желаний”, сообщает пресс-служба ведомства.

26 декабря к тюменским пожарным пришли юные гости. Сережу, Таню, Сашу и их маму Лиану встретили начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Артур Хачатрян и депутат Тюменской областной думы Александр Анохин. Ранее дети оставили свои пожелания на "Елке желаний".

“Событие получилось запоминающимся. За чашечкой вкусного чая и пирожными малыши поведали о своих увлечениях, успехах в учебе, и пока пусть небольших, но очень значимых планах. Украшенная в разноцветные шары елка и непринужденная беседа сделала атмосферу дружеской и праздничной”, – сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Ребята получили желанные новогодние подарки и сладости от пожарного Деда Мороза и Снегурочки.

В завершение малышам рассказали о работе огнеборцев и провели экскурсию в пожарно-спасательной части № 14.

Видео ГУ МЧС России по Тюменской области

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , Елка желаний , Новый год

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