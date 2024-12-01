Главную елку открыли на площади 400-летия Тюмени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Главную елку, резиденцию Деда Мороза и ледовый городок открыли на площади 400-летия Тюмени 26 декабря. Поздравить с наступающим праздником горожан пришел Дед Мороз со Снегурочкой.

Сопровождал сказочного волшебника Тюменский духовой оркестр, который исполнил попурри из любимых многими советских композиций.

"Тюмень такая красивая, потому что это лучший город Земли. Мы очень готовились ко встрече с вами. Так готовились, что поставили такую большую елку. Вообще наш город развивается, растет, становится все ярче и все краше. Мы хотели бы выразить благодарность всем, кто трудится ради его процветания и неустанно работает над его развитием. Дорогие тюменцы, поздравляем вас с Новым годом, желаем здоровья, благополучия!", — произнес Дед Мороз.

От лица главы Тюмени Максима Афанасьева его заместитель Дина Горковец поделилась теплыми, искренними поздравлениями с наступающим Новым годом и Рождеством. Она отметила, что улицы украшены и сверкают огнями в преддверии праздников благодаря совместным усилиям администрации города, благотворителей и партнеров.

"Оглядываясь на уходящий 2024 год, хочется поблагодарить всех, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в развитие города, его преображение. Тюмень остается в ведущих строчках рейтинга российских городов. Появляются новые объекты, учреждения образования, спорта, общественные пространства. Благодаря современным подходам к благоустройству Тюмень действительно прекрасна. Она не зря носит название "Врата Сибири", влюбляет в себя гостей и позволяет посмотреть на нее другими глазами", — добавила Дина Горковец.

Новая елка высотой 27 метров является одним из примеров того, как совместными усилиями можно сделать настоящий праздник. Дерево - подарок компании "Тюмень водоканал". Она радует жителей и гостей Тюмени, сияя яркими огнями. На ней хорошо просматриваются элементы брендбука города, в частности, звери с герба города - бобер и лис.

Еще одна локация на площади 400-летия Тюмени - резиденция Деда Мороза. Сказочный волшебник и Снегурочка будут ждать в ней юных гостей до 8 января. Она будет работать с 12 до 19 часов. Попасть сюда можно и 31 декабря — с 12 до 17 часов.

"Дед Мороз с радостью выслушает все стишки, которые приготовили ребята, а также подарит небольшие подарочки, чтобы появилось новогоднее настроение", — отметил Дед Мороз.

Ледовый городок стал настоящей зимней сказкой с различными горками и лабиринтами, живыми елями, украшенными тюменскими школьниками. Создавать ее помогали ведущие строительные компании Тюмени.

Также пришедшие на открытие главной елки тюменцы могли видеть новогодний тракторный кортеж, украшенный праздничной иллюминацией.

На праздник горожане пришли семьями. Гузель, Денис и их маленький сын Эмир остались под впечатлением от новогоднего убранства.

"Мне все понравилось. Все очень красиво, я в восторге. Глядя на это все, появляется волшебное настроение. Меня так впечатлили эти красивые небольшие елочки, когда находишься в их окружении, чувствуется волшебство. Покатаемся на горках, качелях, для резиденции Деда Мороза мы еще маленькие", — поделилась Гузель.

Юные тюменки Настя Лукошина и Екатерина Баянова подтвердили, что оформленная по-новогоднему площадь 400-летия дарит праздничную атмосферу.

"После школьных дней здесь можно спокойно отдохнуть и насладиться этой красотой. Хотим покататься на горках, поиграть в прятки в ледовом городке, полюбоваться красивой елочкой. На дереве интересные символы, по ним можно изучать историю Тюмени. Тут такая большая гирлянда, что, когда я шла сюда, то думала, сколько же она метров. Здесь так красиво, что можно любоваться всем бесконечно", — поделились девочки.

Отметим, к Новому году областную столицу превратили в сказку. В городе появилось множество катков, ярмарок, на которых можно найти все - от подарков до угощений. Набережная Туры по-особенному светится новогодними огоньками.

Инна Пахомова