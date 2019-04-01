Тюменские специалисты напомнили, как правильно использовать йодированную соль

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Йод разрушается в йодсодержащей соли за неделю, предупреждают производители на этикетке товара. Как правильно использовать обогащенную йодом соль, объяснила заведующая кафедрой профилактической и восстановительной медицины Тюменского государственного медицинского университета Елена Туровинина.

"У нас две проблемы: не покупаем йодированную соль либо неправильно ее употребляем. Йод – это летучее вещество. Если хранить соль в открытом виде, йод будет улетучиваться. Поэтому рекомендуется хранить йодированную соль в закрытой солонке, желательно добавлять ее в блюдо перед готовностью. Только тогда разрушение йода будет минимальным", – рекомендовала доктор медицинских наук, профессор ТГМУ Елена Туровинина.

Из-за особенностей окружающей среды для жителей Тюменской области свойственен дефицит йода. С 1997 года в регионе проводится массовая йодная профилактика. Она основана на использовании йодированной соли в питании в организованных коллективах детей и подростков, а также при производстве продуктов питания, в частности, хлебобулочных изделий, молочной продукции.

За 20 лет реализации программы профилактики йодного дефицита показатели региона улучшились. У детей препубертатного возраста с 85 % до 6,8 % снизилась частота появления зоба. И все же цифра не достигла целевых значений Всемирной организации здравоохранения, характеризующих достаточное потребление йода.

Наиболее высокие показатели отмечены в Тюменском, Сладковском, Ялуторовском, Исетском районах и в областной столице, сообщает региональный Роспотребнадзор. Специалисты выделяют территории риска:

– Заработать диффузный зоб – увеличение щитовидки из-за нехватки йода в окружающей среде – рискуют жители областного центра, Тюменского, Ялуторовского, Сладковского, Аромашевского, Голышмановского районов, предупреждают специалисты;

– Угрожает субклинический гипотиреоз населению Тюмени, Тюменского и Сладковского районов. Это заболевание, при котором щитовидка разрушает сама себя;

– Жители Тобольска, Бердюжского, Тюменского, Аромашевского, Исетского районов должны опасаться тиреотоксикоза (гипертиреоза) – избытка гормонов щитовидной железы;

– Население Тюмени, Тобольска, Тюменского и Ярковского районов попали в зону риска по заболеваемости тиреоидитом – воспалительным поражением щитовидной железы.

Эксперты напоминают простой и эффективный способ самостоятельно проверить организм на недостаток йода. Перед сном нужно нанести на кожу в районе предплечья три полоски с йодным раствором: сначала тонкая линия, за ней чуть более толстая и затем самую толстую. Если наутро исчезла первая линия, значит, йод в норме. Если вторая либо третья линия полностью впитались в кожу, – результаты тестирования констатируют небольшую или же значительную нехватку йода. На это стоит обратить внимание врачей.

Ирина Ромашкина