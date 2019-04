Тюменские студенты стали призерами международной конференции I-Customs

| Фото: i-customs.org | Фото: i-customs.org

Студенты Тюменского государственного университета стали победителями регионального этапа VI Международной молодежной конференции i-Customs, который прошел на базе Института государства и права ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций учебного учреждения.

Конференция проводилась для студентов и молодых ученых вузов УФО. Проведение регионального этапа дает возможность участия в Международном проекте i-Customs "Международный бизнес и таможенное регулирование", который объединяет студентов со всего мира с целью наращивания образовательного потенциала в сфере таможенного дела.

Первое место заняла студентка третьего курса специальности "Таможенное дело" Мариям Жантасова с докладом "Protectionism and free trading in international commerce of EAEU member states".

Второе место завоевал студент второго курса специальности "Таможенное дело" Эрик Щупак с докладом "The safety assessment of food production in the BRICS countries".

Третье место – у студентки 3 курса специальности "Таможенное дело" Евгении Гутак. Тема ее доклада - "Using international experience of the BRICS’s countries in the fight against illicit trafficking CITES facilities".