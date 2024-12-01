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Эксперт оценила приоритеты развития Тюменской области, обозначенные губернатором Александром Моором

Экономика, 12:03 27 декабря 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Приоритеты развития Тюменской области в 2025 году, обозначенные губернатором Александром Моором, создают возможность интеграции экономических, социальных и гуманитарных аспектов в единый механизм развития региона. Такую точку зрения высказала эксперт "Экспертного клуба России" с Ямало-Ненецкого автономного округа Лидия Квашнина, комментируя итоги расширенного заседания правительства Тюменской области.

Условия изменяющегося экономического климата, взлеты и падения рынков требуют от власти, по ее мнению, гибкости и инициативности в создании инфраструктуры, способствующей привлечению инвестиций.

"Губернатор справедливо акцентирует внимание на необходимости создания комфортной среды для бизнеса, так как от этого напрямую зависят не только инвестиции в экономику, но и уровень жизни жителей региона, - отметила Лидия Квашнина на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Параллельно с экономическими задачами, акцент на поддержку семей и повышение рождаемости является важным показатель состояния демографии региона. Программы, направленные на помощь многодетным семьям и популяризацию семейных ценностей, создают основу для устойчивого развития общества в целом".

Губернатор на заседании правительства сообщил, что в Тюменской области отмечается рост инвестиций, и отмечал проекты компании СИБУР.

"В 2025 году с новыми инвестиционными проектами будет немного сложней. На это влияют высокие кредитные ставки и снижение трудовых ресурсов. Последнее связано ещё и с СВО. Поэтому важно активно применять разные варианты привлечения кадров и повышать производительность труда. Это задачи не только 2025 года, но и на большую перспективу", - заявил глава региона.

С 2025 года одним из ключевых показателей оценки субъектов РФ по работе с инвесторами, будет взаимодействие органов местного самоуправления с контрольно-надзорными ведомствами. Создание со стороны власти максимально комфортных условий для бизнеса и тех, кто планирует открывать производства в регионе.

Также губернатор поставил перед членами правительства, главами муниципальных образований задачи, связанные с реабилитацией участников СВО и их семей, обеспечением мер безопасности, в том числе внутриполитической.

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# Александр Моор , инвестиции , СВО , СИБУР

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