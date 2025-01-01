Уверенный рост и стабильность демонстрирует строительная отрасль Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительная отрасль Тюменской области демонстрирует уверенный рост и стабильность. И это, по словам члена Общественной палаты Чувашской Республики Сергея Кудряшова, не только способствует улучшению жилищных условий для жителей, но и стимулирует экономическое развитие региона в целом.

"В будущем регион планирует сосредоточиться на развитии инфраструктуры и улучшении качества жизни в новых жилых районах. Это включает в себя строительство новых дорог, школ, детских садов и медицинских учреждений. Такие меры помогут сделать новые районы более привлекательными для жителей и поддержат устойчивый рост региона", - отметил Сергей Кудряшов на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

В 2024 году в Тюменской области введено 2 млн 598 тысяч кв. м жилья – и это новый рекорд региона по количеству построенных "квадратов".

Сейчас в стадии строительства в области больше 300 многоквартирных домов общей площадью жилья свыше 4,5 миллионов квадратных метров - они будут сданы в 2025 и 2026 годах", сообщил губернатор Александр Моор.