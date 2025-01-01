  • 10 января 202510.01.2025пятница
  • USD102,2911
    EUR105,0893
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер юго-западный

Уверенный рост и стабильность демонстрирует строительная отрасль Тюменской области

Экономика, 12:36 10 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительная отрасль Тюменской области демонстрирует уверенный рост и стабильность. И это, по словам члена Общественной палаты Чувашской Республики Сергея Кудряшова, не только способствует улучшению жилищных условий для жителей, но и стимулирует экономическое развитие региона в целом.

"В будущем регион планирует сосредоточиться на развитии инфраструктуры и улучшении качества жизни в новых жилых районах. Это включает в себя строительство новых дорог, школ, детских садов и медицинских учреждений. Такие меры помогут сделать новые районы более привлекательными для жителей и поддержат устойчивый рост региона", - отметил Сергей Кудряшов на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

В 2024 году в Тюменской области введено 2 млн 598 тысяч кв. м жилья – и это новый рекорд региона по количеству построенных "квадратов".

Сейчас в стадии строительства в области больше 300 многоквартирных домов общей площадью жилья свыше 4,5 миллионов квадратных метров - они будут сданы в 2025 и 2026 годах", сообщил губернатор Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , строительство жилья

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:36 10.01.2025Уверенный рост и стабильность демонстрирует строительная отрасль Тюменской области
12:03 10.01.2025Тюменская область вдвое превысила показатели нацпроекта "Жилье и городская среда"
11:52 10.01.202529 договоров аренды земли под масштабные инвестпроекты подписали в Тюменской области
11:30 10.01.2025Более 30 управляющих компаний получили лицензии в Тюменской области за 2024 год