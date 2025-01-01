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Эксперт: в Тюменской области делается серьезная ставка на развитие строительной отрасли

Общество, 12:24 13 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководство Тюменской области делает серьезную ставку на строительную отрасль, поскольку вместе с ней развиваются и смежные отрасли: ремонт, производство и продажа строительных материалов, логистика, сервисы, связанные с арендой и продажей строительной техники.

Это отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Станислав Афанасьев, комментируя рекордные показатели нашего региона по строительству жилья в 2024 году.

"Тюменская область – один из наиболее динамично развивающихся регионов страны, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Объёмы ввода и строительства жилья в регионе - одни из самых высоких в стране. В 2024 году возведено 2 миллиона 598 тысяч квадратных метров, что более 1,6 квадратных метра на человека. Если говорить о соотношении численности населения и объемов ввода жилья, то это самый высокий в России показатель".

По словам губернатора Александра Моора, в 2025 году темпы строительства ожидаемо снизятся. Это объективно: из-за ставки по ипотеке спрос на новостройки несколько сократился.

"Тем не менее отрасль работает стабильно. Сейчас в стадии строительства в области больше 300 многоквартирных домов общей площадью жилья свыше 4,5 миллионов квадратных метров - они будут сданы в 2025 и 2026 годах", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , строительство жилья , экономика , Экспертный клуб

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