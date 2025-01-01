Эксперт оценил опыт Тюменской области по формированию образовательной и воспитательной среды

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Достойное образование, здоровье и благополучие детей, воспитание достойных граждан страны – главная забота семьи, государства и общества в целом. Это отметил член Общественной палаты Чувашской Республики, кандидат технических наук Станислав Афанасьев, комментируя открытие новой школу в микрорайоне Мелиораторов города Тюмени.

"Комплексный подход и опыт по формированию образовательной и воспитательной среды, который демонстрируют в Тюменской области очень важен, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". – Сегодняшние дети определяют будущее благополучие страны. Для хорошего образования, для воспитания достойных граждан страны нужны комфортные условия для обучения, соответствующая развивающая воспитательная среда. Через школу, через учителей во многом осуществляется управление процессом индивидуального развития школьников, семейным воспитанием, дополнительным образованием и досугом обучающихся. Вот почему важно чтобы школ было больше, уютных, комфортных и имеющих современное оборудование для процесса обучения".

Новый корпус средней общеобразовательной школы № 45 открыл губернатор Тюменской области Александр Моор в микрорайоне Мелиораторов 13 января. Учреждение рассчитано на 1 тыс. 101 учебное место.

Для учеников подготовлены и оснащены современным оборудованием учебные классы и мастерские, актовый зал и информационно-библиотечный центр. Есть кабинеты по робототехнике, информатике, биологии, физике, основам безопасности и защиты Родины. Особое внимание уделено спортивному блоку. Создано пять спортивных залов, включая тренажерный и зал для занятий самбо, тир. На улице – большая физкультурно-спортивная зона. Заниматься здесь смогут и местные жители.

Кроме этого, в школе установили первую в регионе детскую научную игровую площадку. Ее запроектировали в рамках десятилетия науки и технологий. "У нас большая программа по строительству новых детских садов, школ и капитальному ремонту имеющихся. Сейчас в разной стадии строительства находится 12 объектов образования со сроками ввода до 2026 года. Первую школу мы запустили сегодня, 13 января. Радостно начинать новый год с такого красивого подарка детям", – сказал Александр Моор.