Тюменский муниципальный инвестстандарт имеет значительный потенциал для роста

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Муниципальный инвестиционный стандарт, внедренный в Тюменской области, имеет значительный потенциал для роста. Так считает член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов, который прокомментировал итоги очередного онлайн-заседания регионального Совета по улучшению инвестиционного климата, которое провел губернатор Александр Моор.

"Так за девять месяцев 2024 года было реализовано более 60 проектов с общим объемом инвестиций свыше 915 млн рублей, - отметил Сергей Кудряшов, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". – И губернатор Александр Моор четко определил наиболее перспективные направления дальнейшей работы".

Примером служат бизнес-экскурсии, в рамках которых потенциальные инвесторы посещают малые города и сельские районы, чтобы ознакомиться с возможностями территории. Благодаря таким выездам тюменские предприниматели уже запустили семь проектов в муниципалитетах, а еще пять находятся в планах.

Одной из самых привлекательных для инвесторов отраслей стало строительство спортивных объектов. В региональном реестре насчитывается 25 таких проектов с общим объемом инвестиций более 5 млрд рублей.

Еще одной важной темой для обсуждения стала деятельность отраслевых кластеров, которые играют значительную роль в развитии региональной промышленности. "Использование кластерной модели позволило тюменским предприятиям получить доступ к федеральным мерам поддержки и льготным кредитам", - подчеркнул эксперт.

Отметим, что Тюменская область завоевала сразу шесть наград всероссийской премии "Лидеры инвестиционного развития-2024", включая Гран-при. Наш регион признан лучшим в номинациях "Агентство развития года", "Лучший инвестиционный портал" и "Лучшая инвестиционная карта". Кроме того, заместитель главы Тюменского района Сергей Ивченко победил в номинации "Лучший муниципальный инвестиционный уполномоченный", а руководитель инвестиционного агентства Николай Пуртов получил награду "Признание коллег".