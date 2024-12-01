Создание Тюменского строительно-индустриального кластера направлено на создание комфортной среды для жизни

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Создание и развитие Тюменского строительно-индустриального кластера направлено на развитие строительной отрасли региона и создание комфортной среды для жизни и деятельности граждан. Это отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Станислав Афанасьев, который прокомментировал итоги работы ассоциации "Строительно-индустриальный кластер" с марта 2024 года и приоритеты его деятельности на следующий год.

"Кластер повышает конкурентоспособность отрасли путем оптимизации производственных цепочек и внедрения современных технологий, - подчеркнул Станислав Афанасьев, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Компании – участники кластера, могут претендовать на государственную поддержку, например, получить земельные участки без торгов для реализации масштабных инвестпроектов или воспользоваться льготными совместными инвестиционными займами по сниженным ставкам. Кроме того, кластер даёт возможность тюменским компаниям шире продвигать продукцию на федеральном уровне, а также получать консультации экспертов со всей страны".

Строительно-индустриальный кластер – новая бизнес-экосистема, которая объединила застройщиков, производителей, подрядчиков и смежные компании для развития строительной отрасли и внедрения наилучших технологий. На сегодня к кластеру присоединилась 60 компаний из пяти субъектов РФ с объемом выручки более 44 млрд рублей. Всего в периметре кластера взаимодействуют примерно 750 компаний.

Строительно-индустриальный кластер включен в федеральный реестр промышленных кластеров Минпромторга России. Это дает предприятиям доступ к федеральным мерам поддержки: субсидии, льготные займы, а также инструментам кластерной инвестиционной платформы.

Инструменты кластера ориентированы на обеспечение нужд застройщиков востребованными материалами и качественными услугами, стимулирование сбыта и продвижение продукции тюменских производителей, внедрение лучших практик в строительной отрасли, доступ к кадрам.

Благодаря кластеру предприятия региона, по словам заместителя губернатора Тюменской области Сергея Шустова, смогут пользоваться не только региональными, но и федеральными мерами поддержки.

"Им доступны льготные кредиты на развитие производств. Сейчас как раз настало время модернизации предприятий и выращивания кадров для отрасли. Кластер уже начал работу по привлечению специалистов, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья", - рассказал Сергей Шустов.