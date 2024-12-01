Эксперт прокомментировал сотрудничество тюменских и китайских музыкантов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все больше государств на мировом уровне обсуждают события недавних дней, когда были предприняты попытки разорвать всякие отношения с нашей страной - в области спорта, культуры, технологий. И эти попытки, по оценке члена Общественной палаты Чувашской Республики Альберта Комахидзе, завершились ничем.

"Россию - не отменить! – заявил Альберт Комахидзе, комментируя на онлайн-площадке "Экспертного клуба России", меморандум о сотрудничестве, который подписали художественный руководитель, главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник и китайский композитор Ду Сяосу. - В словах китайского композитора, который уверен, что это сотрудничество будет таким же плодотворным, как и дипломатическое, заложено уважение, мудрость и ценность в общении двух сильнейших культур мира".

Соглашение предполагает взаимные обязательства. Тюменский филармонический оркестр будет исполнять произведения китайского композитора, который в свою очередь, станет популяризировать оркестр, напишет эксклюзивные произведения, посвященные взаимоотношениям между Россией и Китаем. Их оркестр планирует исполнять по всей стране

Уже 1 марта на гастроли в Тюмени приедет пианист Ян Фанг, который выступит вместе с Тюменский филармонический оркестр.

Ян Фанг родился и вырос в городе Сямыне юго-восточной китайской провинции Фуцзянь. Он получил магистерскую степень в области фортепианного исполнительского искусства в Джульярдской школе (Нью-Йорк, США) под руководством Джерома Ловенталя и Хунг-Куан Чэня. Его педагог Джером Ловенталь считает юного музыканта "зрелым и авторитетным исполнителем, в котором сочетаются властное владение инструментом и творческая и личная музыкальность".

Ян Фанг завоевал множество престижных наград на крупных национальных и международных фортепианных конкурсах. Среди его достижений: золотая медаль международного конкурса к 200-летию Шопена, I приз конкурса Cheer Taiwan International Music Competition, II место конкурсе Steinway Concerto в Лос-Анджелесе, Гран-при фортепианного конкурса Honors NEC (Консерватории Новой Англии), серебряная медаль V Гулансюйского молодежного фортепианного фестиваля. Он участник Международного конкурса Leeds Piano Competition 2021 и XVII международного конкурса им. Чайковского.