Эксперт отметил работу тюменских волонтеров в условиях СВО

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтерская деятельность в Тюменской области стала примером того, как гражданская инициатива может существенно влиять на ход важнейших событий. Такую точку зрения высказал член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов, который прокомментировал вручение государственных наград 17 тюменским волонтерам, поддерживающим бойцов спецоперации и мирных жителей в зоне военных действий.

"Работа волонтеров в условиях СВО очень важна и значима. Их самоотверженность и стремление помочь не только поддерживают боевой дух участников операции, но и оказывают реальную помощь тем, кто в ней нуждается, - отметил Сергей Кудряшов на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Награждение волонтеров памятными знаками и благодарственными письмами является важным элементом признания их вклада. А также подчеркивает значимость их работы и мотивирует других людей присоединяться к волонтерскому движению".

Специальная военная операция, по словам заместителя губернатора Тюменской области Павла Белявского, стала моментом истины для нашей страны, и очень трудно переоценить ту работу, которую делают волонтеры. "Девять гуманитарных конвоев, которые вы направили в зону СВО, это очень серьезный вклад в нашу победу", - подчеркнул он.

Памятные нагрудные знаки "Народный фронт. Всё для Победы!" учреждены и разработаны по поручению президента России Владимира Путина. Они вручаются коллективам организаций и жителям, которые на постоянной основе оказывают помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Среди награжденных – предприниматели, представители предприятий, федеральных органов власти, жители Тюменской области. Многие из них лично выезжают на передовую, чтобы помочь людям.