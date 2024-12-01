Трудовые династии - эффективный инструмент борьбы с дефицитом кадров, считает эксперт

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поддержка трудовых династий стала одним из эффективных инструментов борьбы с дефицитом кадров на предприятиях в Тюменской области. Такую точку зрения высказал член Общественной палаты Чувашской Республики Станислав Афанасьев, оценивая работу первого регионального форума трудовых династий, который прошел в Тюмени 5 декабря.

Участниками мероприятия, посвященного закрытию Года семьи в Тюменской области, стали представители 35 профессиональных династий и победители всероссийского этапа конкурса "Семья года". "Принадлежность к трудовой династии испокон веков одобрялось обществом и по сей день вызывает уважение, - отметил Станислав Афанасьев на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Трудовые династии являются основой для воспитания подрастающего поколения, формирования у них патриотических традиций и высоких нравственных ценностей. Это они передают бесценный опыт из поколения в поколение, от родителей к детям".

Форум объединил представителей профессиональных династий в сферах АПК, образования, строительства, промышленности, здравоохранения, культуры, спорта и других. Сферу молодежной политики на форуме представила династия Иванисовых — Ивановых из села Исетское. "Нашей командой мы реализуем в Исетском проект "Место притяжения", летом делаем кинотеатр под открытым небом, проводим мастер-классы и другие мероприятия", - рассказала Дарья Иванова, которая руководит в селе молодежным центром.

Завершается 2024 год, объявленный президентом России Годом семьи. Но это, по словам губернатора Александра Моора, не означает, что внимание государства к семье, детям, семейным ценностям и традициям уменьшается. "Наоборот. Когда в семье формируются трудовые династии, это всегда завораживает, - подчеркнул губернатор в приветственном слове. - Здорово, когда от разных поколений, от старших к младшим, передается любовь к труду, профессии. Это позволяет создавать традиции, формирует общие ценности, делает отношения в семье очень теплыми и крепкими".

Чтобы познакомить жителей с местными профессиональными династиями, в Тюменской области была создана электронная галерея трудовых династий. В ней уже почти 50 семей, они рассказывают о себе и своих достижениях, ценностях и принципах.



































































