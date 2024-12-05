Эксперт оценил способность руководства Тюменской области гибко и грамотно реагировать на вызовы времени

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Руководство Тюменской области продемонстрировало умение гибко и грамотно реагировать на вызовы времени, развитие важной для региона нефтегазовой отрасли определяется не только экономическими, но и геополитическими факторами.

Это отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, который прокомментировал итоги Губернаторских чтений.

"Когда экономика и политика переплетаются, каждый играет на своей стороне и преследует свои интересы, рассчитывать ни на кого не стоит, - подчеркнул Альберт Комахидзе, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Нам приходится самим преодолевать трудности, самим достигать поставленные цели и решать задачи".

В докладе "Будущее российских нефтегазовых рынков и индустрий: адаптация к новым вызовам", с которым выступил президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов, для всех участников Губернаторских чтений, по словам Александра Моора, прозвучало две новости – хорошая и не очень.

"Начну с последней. Добыча нефти в России, по мнению эксперта, до 2026 года расти не будет, а цены на нее несколько снизятся. Хорошая же новость в том, что российские нефтегазовые компании успешно перестроились на восточные рынки и сохраняют устойчивость. Соответственно, такая важная для нашего региона отрасль, как нефтегазовый сервис, имеет возможности для стабильного роста, особенно по таким направлениям, как бурение и обслуживание скважин", - пояснил Александр Моор.

Кроме этого, Александр Моор заметил, что сейчас есть уверенные перспективы увеличения производства полимеров, в том числе на экспорт. Это тоже очень важно для Тюменской области, так как Тобольская промышленная площадка компании СИБУР – один из основных драйверов тюменского экономического роста.