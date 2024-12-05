Форум "Мой бизнес. Я – самозанятый" предоставляет широкие возможности предпринимателям

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум "Мой бизнес. Я – самозанятый" предоставляет широкие возможности предпринимателям заявить о себе и презентовать свои товары или услуги. Это отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Станислав Афанасьев, который прокомментировал работу первого форума "Мой бизнес. Я – самозанятый", который прошел в Тюмени.

Форум, по его словам, – важное мероприятие для укрепления института самозанятых, который становятся важным фактором развития и роста экономики региона. "От деятельности самозанятых растут поступления в бюджет. Налог на профессиональную деятельность позволил эффективно обелить теневой рынок, - отметил Станислав Афанасьев, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Налоговые отчисления самозанятых в 2023 году в России составили 63 млрд руб. По данным Федеральной налоговой службы ранее более 50% самозанятых никак не декларировали свои доходы. Теперь же эти налогоплательщики находятся в правовом поле и на начало 2024 года их число достигло почти 9,3 млн человек, что на 41% больше, чем годом ранее. И количество граждан, пожелавших использовать статус самозанятого и соответствующий фискальный режим, продолжает расти. Тюменской области за 10 месяцев количество самозанятых выросло на 29 %".

Первый форум "Мой бизнес. Я – самозанятый" состоялся в Выставочном зале в Тюмени. В нем приняли участие самозанятые из всех муниципальных образований Тюменской области. Более 100 человек представили изделия на ярмарке. 22 человека получили специальную премию.

Деловое событие прошло в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".