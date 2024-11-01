Эксперт: Тюменская область - пример комплексного подхода к улучшению качества жизни

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область демонстрирует пример комплексного подхода к улучшению качества жизни. Это отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов, который прокомментировал работу первого заседания совета по улучшению качества жизни, созданного для реализации ключевых элементов национальной социальной инициативы.

"Эта структура направлена на внедрение ключевых элементов, таких, как региональный социальный стандарт и развитие инклюзивного бизнеса "Открыто для всех", - отметил Сергей Кудряшов, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Важной частью работы является совершенствование программ поддержки семьи, рождаемости и многодетности. Совет сосредоточен на подготовке предложений по улучшению нормативно-правовой базы и содействии внедрению Регионального социального стандарта. Это позволит не только поддерживать высокий уровень социальной защиты, но и выявлять новые точки роста".

В течение двух последних лет регион в рейтинге качества жизни входит в тройку лучших в России и занимает первое место в сфере социальной защиты.

"Тюменская область всегда отличалась высоким уровнем и качеством предоставления социальных услуг, нам предстоит еще более предметно подойти к данной теме. В целом для этого у нас есть все необходимые ресурсы: инфраструктура, нормативная база и государственные программы", – отметила на открытии заседания председатель совета, вице-губернатор Ольга Кузнечевских.

Внедрение новых инициатив и совершенствование существующих программ, по словам Сергея Кудряшова, позволит региону не только сохранить лидирующие позиции, но и стать образцом для других регионов России.