Совет по улучшению качества жизни позволит сделать жизнь в Тюменской области еще более комфортной

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работа Совета по улучшению качества жизни позволит сделать жизнь жителей региона еще более комфортной. В этом уверен член Общественной палаты Чувашской Республики Станислав Афанасьев, прокомментировавший итоги первого заседания Совета, которое прошло в Тюменской области.

"Тюменская область всегда отличалась высоким уровнем и качеством предоставления социальных услуг, - отметил Станислав Афанасьев, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Деятельность регионального Совета по улучшению качества жизни должна будет способствовать эффективной социальной защите населения, созданию условий для развития предпринимательской деятельности, подготовке предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, в том числе по вопросам социальной сферы, содействию внедрения регионального социального стандарта".

Итогом работы Совета по улучшению качества жизни, по мнению Станислава Афанасьева, должно стать обеспечение устойчивого социального и экономического развития Тюменской области, что позволит создать более комфортные условия проживания граждан в регионе, как сегодняшних, так и последующих поколений.

Совет по улучшению качества жизни создан для реализации ключевых элементов Национальной социальной инициативы, внедряемой по поручению президента РФ.

Среди основных задач совета - региональный социальный стандарт, развитие сообщества инклюзивного бизнеса "Открыто для всех" и совершенствование региональных программ по поддержке семьи, рождаемости, многодетности.