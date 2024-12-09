Трудовые династии Тюменской области играют важную роль в сохранении и передаче профнавыков

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трудовые династии — это не только однажды выбранные профессии, но и о любовь, уважение и поддержка. Это отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов, который прокомментировал работу регионального форума трудовых династий, который впервые прошел в Тюмени.

Трудовые династии, по его мнению, играют важную роль в сохранении и передаче профессиональных навыков и традиций. "Форум трудовых династий в Тюмени стал важным событием, подчеркнувшим значимость семейных традиций и преемственности поколений. Он показал, что трудовые династии — это не только о профессии, но и о любви, уважении и поддержке, которые передаются из поколения в поколение", - подчеркнул Сергей Кудряшов на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Участниками первого форума трудовых династий, посвященного закрытию Года семьи в Тюменской области, стали представители 35 профессиональных династий и победители всероссийского этапа конкурса "Семья года".

Форум объединил представителей профессиональных династий в сферах АПК, образования, строительства, промышленности, здравоохранения, культуры, спорта и других. Чтобы познакомить жителей с местными профессиональными династиями, была создана электронная галерея трудовых династий региона. В ней уже почти 50 семей, они рассказывают о себе и своих достижениях, ценностях и принципах.

"Завершается 2024 год, который был объявлен президентом России Годом семьи. Это не означает, что внимание государства к семье, детям, семейным ценностям и традициям уменьшается. Наоборот. Когда в семье формируются трудовые династии, это всегда завораживает. Здорово, когда от разных поколений, от старших к младшим, передается любовь к труду, профессии. Это позволяет создавать традиции, формирует общие ценности, делает отношения в семье очень теплыми и крепкими", — отметил в приветственном слове губернатор Тюменской области Александр Моор.