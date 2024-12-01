Борис Корсунский отметил вклад волонтеров в общую победу

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтерское движение - это большая и важная работа, которую делают по внутреннему призыву помогать. Это отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский, который прокомментировал вручение государственных наград 17 тюменским волонтерам, поддерживающим бойцов спецоперации и мирных жителей в зоне военных действий.

"Добровольческое движение в России представлено различными направлениями, в том числе помощью участникам, госпиталям, мирным жителям, которые находятся в зоне СВО или в прилегающих территориях, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Мы гордимся теми, кто порой, подвергая себя опасности, доставляет гуманитарные грузы".

Памятные нагрудные знаки "Народный фронт. Всё для Победы!" вручены 17 тюменским волонтерам, поддерживающих бойцов на спецоперации и мирных жителей.

"Специальная военная операция стала моментом истины для нашей страны, и очень трудно переоценить ту работу, которую делают волонтеры. Те девять гуманитарных конвоев, которые вы направили в зону СВО, это очень серьезный вклад в нашу победу", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

Среди награжденных – предприниматели, представители предприятий, федеральных органов власти, жители Тюменской области. Многие из них лично выезжают на передовую, чтобы помочь людям.

Знаки разработали и учредили по поручению президента России Владимира Путина. Они вручаются коллективам организаций и жителям, которые на постоянной основе оказывают помощь участникам специальной военной операции и их семьям.